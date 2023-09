Motorista fica ferido em acidente entre quatro carretas na BR-315

Um motorista ficou ferido em um acidente envolvendo quatro carretas, no final da tarde de quarta-feira (6), na BR-135, próximo ao distrito de Serra de Roda Velha, em São Desidério, na região oeste do Estado.



Segundo a TV Bahia, o motorista da primeira carreta seguia em uma via de mão dupla quando perdeu o controle da direção e bateu na lateral de outra carreta que trafegava no sentido contrário.



A terceira carreta bateu na lateral de uma delas e acabou colidindo de frente com uma quarta carreta.