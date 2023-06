Motorista perde controle e veículo atinge casa na Mata Escura

Uma motorista perdeu o controle da direção de seu carro e caiu de uma ribanceira no bairro da Mata Escura, em Salvador, na noite desta segunda-feira (26). O veículo acabou atingindo uma casa desabitada.



Segundo a motorista Jeangela Santos, pista estava escorregadia, com lodo e limo, fazendo com que ela perdesse o controle da direção. O caso ocorreu na rua João Felzemburg.



Devido à dificuldade de acesso o veículo permanece no local até esta terça-feira (27). "A Defesa Civil esteve lá, a Transalvador também, e me informaram que não tinham equipamentos para fazer a remoção do veículo e que eu teria que contratar uma empresa particular. Mas há o risco do carro continuar caindo e atingir outras casas mais abaixo, casas com famílias, com crianças", relatou.