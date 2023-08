Moura Dubeux promove curso em Salvador para capacitação de mulheres na construção civil

Curso é voltado para mulheres. Crédito: Divulgação

A construtora Moura Dubeux realiza em Salvador um curso para capacitação feminina em seus canteiros de obra. De 28 de agosto a 1º de setembro, a empresa vai formar a primeira turma de qualificação para os serviços de Carpintaria e Execução de Alvenaria para blocos de Concreto.



Em Salvador, a iniciativa faz parte do projeto MD Social, que visa qualificar pessoas para a possibilidade de ingressar ou voltar ao mercado de trabalho na construção civil, contribuindo para o empoderamento e inclusão social.

As alunas foram selecionadas com apoio do Senac e do projeto Marias da Construção, da Prefeitura de Salvador, além da parceria com IEJC - Instituto Engenheiro Joaquim Correia e ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland. Os cursos, com teoria e muita prática, têm carga horário de 24 horas e acontecem no empreendimento Olhar Caminho das Árvores, obra em andamento da empresa.

“O MD Social tem como propósito formar mão de obra na área da construção civil, trazendo acesso ao mercado de trabalho às pessoas que não tiveram ainda a oportunidade. O nosso objetivo é promover inclusão, equidade e acima de tudo dignidade. Há muitas placas nas obras, “precisa-se de pedreiros”, mas capacitar para uma oportunidade de emprego, quer seja na Moura Dubeux ou em qualquer outra empresa da construção civil é, sem dúvidas, uma ação pioneira”, diz Conceição Silva, gerente de crédito da Moura Dubeux e responsável pelo projeto MD Social.

“É uma inciativa louvável porque a formação é teórica e muito prática com professores capacitados e engajados. Proporcionar qualificação para a comunidade que estamos inseridos é papel social. Após o treinamento, nosso objetivo é que os alunos estejam preparados para encarar de forma profissional o mercado de trabalho", avalia o diretor regional Fernando Amorim.

“Nosso verdadeiro propósito é criar cada vez mais oportunidades para quem precisa e impactar positivamente a vida dessas pessoas. A construção civil é de fato, historicamente, constituída por homens, mas entendemos que as mulheres podem assumir esse desafio e assumir posições também no canteiro de obras. As mulheres fazem parte dessa nossa proposta e acreditamos que elas possam estar nas obras em qualquer função que elas desejarem. Estamos radiantes com esse número significativo de mulheres que toparam se aprimorar”, completa Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e de Relacionamento com o Cliente a incorporadora.

Mulheres na construção civil

A atuação feminina na construção civil tem apresentado um crescimento gradual ao longo dos anos. Em 2018, o IBGE registrava aproximadamente 110 mil mulheres com empregos formais nesse setor, um número que aumentou em impressionantes 120% ao longo de uma década. Em 2020, o Painel da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho, apontou um salto para 216 mil mulheres atuando na construção civil.