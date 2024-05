OPERAÇÃO DESFARSA

MP BA cumpre mandado em casa de suspeito de integrar ‘Central de Fake News’ em Lauro de Freitas

Operação investiga um grupo por criação, disseminação e promoção de falsas notícias sobre autoridades do Rio Grande do Norte

Da Redação

Publicado em 27 de maio de 2024 às 15:19

Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em atuação em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

O Ministério Público (MP) da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), cumpriu na manhã desta segunda-feira (27), um mandado de busca e apreensão no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) na casa de um homem suspeito de integrar uma ‘central de fake news’ com atuação no Rio Grande do Norte. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos.

A ação é um desdobramento da Operação ‘DesFarsa’, deflagrada pelo MP do Rio Grande do Norte contra esquema criminoso que, segundo as investigações, tem criado, disseminado e promovido falsas notícias sobre autoridades do RN, com o objetivo de manipular a opinião pública para fins políticos. A operação foi deflagrada na última quinta-feira (23), quando foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Natal, Parnamirim e Lagoa Salgada, no RN, além de Garuva, em Santa Catarina.

Segundo informações do MP do Rio Grande do Norte, as investigações teriam revelado esquema voltado à contratação dos serviços de postagens em perfis de redes sociais, que divulga fake news para coagir servidores públicos em suas atribuições funcionais e enfraquecer o prestígio de instituições públicas.