RISCOS

MP encontra falhas na manutenção da estrutura física e elétrica da Cadeia Pública de Salvador

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) realizou na última sexta-feira (5) uma visita técnica no módulo de saúde da Cadeia Pública de Salvador e encontrou irregularidades nas instalações da unidade prisional. A equipe da promotoria sinalizou falhas na manutenção da estrutura física e elétrica da unidade prisional que podem provocar riscos aos usuários.

Na ocasião, a promotora de Justiça Andréa Ariadna, da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Criminal de Salvador, acompanhada do analista técnico Igor Santos, da Central de Apoio Técnico do MP (Ceat), verificou as condições.