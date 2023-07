MP faz operação contra PMs acusados de atos ilícitos em Feira de Santana

Quatro policiais militares são alvos de mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, durante a ‘Operação Tomba’, nesta quinta-feira (27). Os mandados estão sendo cumpridos nas residências dos PMs e foram expedidos pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana.



Os policiais são investigados pela morte de Laerte Maia de Oliveira Silva, ocorrida em julho de 2022, durante intervenção policial na localidade do Bairro Tomba. Segundo informações do Ministério Público, ação visa coletar indícios que comprovem o envolvimento dos policiais em possíveis atos ilícitos, no exercício da atividade policial. Os policiais são investigados pela prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual.