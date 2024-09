CALOTE

MPBA abre ação contra empresa por não pagar faturas dos cartões de crédito de clientes

Conforme a ação, o parcelamento era feito via emissão de boletos e os consumidores que cederam os cartões, além de não conseguirem pagar as faturas, também foram prejudicados ao perder os benefícios decorrentes do uso do limite, como o acúmulo de milhas. O promotor Saulo Mattos informou que, em pesquisa realizada no site Reclame Aqui, sobre ‘limite do cartão’, foram encontradas 59 reclamações contra a VirtusPay.