POLÍTICA

MPE pede indeferimento da candidatura de ex-prefeito de Morro do Chapéu

A promotora Mariana Pacheco de Figueiredo aponta que o Tribunal de Contas dos Municípios rejeitou as contas do ex-gestor em 2015 e 2016.

O Ministério Público Eleitoral solicitou indeferimento da candidatura de Cleová Oliveira Barreto (PSD) à prefeitura de Morro do Chapéu, interior da Bahia. Em ação ajuízada na última segunda-feira (12), a promotora de Justiça Mariana Pacheco de Figueiredo aponta que o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) rejeitou as contas do ex-gestor em 2015 e 2016. Após a recusa, os pareceres foram acolhidos pela Câmara Municipal da cidade.

De acordo com Pacheco, a legislação prevê a rejeição de contas como uma das causas de inelegibilidade. Além disso, o TCM aponta irregularidades nos pareceres que podem se enquadrar como motivos para tornar o político inelegível. No ano de 2015, por exemplo, Cleová Barreto não aplicou o percentual mínimo previsto constitucionalmente de recursos em educação e saúde.

Já em 2016, o TCM indica que o ex-prefeito de Morro do Chapéu cometeu uma série de infrações: aplicação insuficiente em manutenção e desenvolvimento do ensino, atraso no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, elaboração de orçamento sem observar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), entre outros problemas.