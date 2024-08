POLÍCIA FEDERAL

Operação que investiga fraude em saques de FGTS termina com cinco presos em Salvador

Cinco pessoas foram presas em Salvador na manhã desta quinta-feira (15) por suspeita de fraudar saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A operação, intitulada 'My Friends', foi realizada pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em conjunto com a Polícia Federal.