SOU PAI RESPONSÁVEL

Barradão recebe ação para exame de DNA gratuito nesta sexta (16)

Para a realização do exame é necessário que os interessados levem o RG, CPF, comprovante de residência dos pais e a certidão de nascimento da criança

A campanha 'Sou Pai Responsável' realizará exames de DNA gratuitos nesta sexta-feira (16) em Canabrava, no Barradão. A ação da Defensoria Pública promove reconhecimento de paternidade para crianças que não possuem o nome do pai registrado.

Para a realização do exame é necessário que os interessados levem o RG, CPF, comprovante de residência dos pais e a certidão de nascimento da criança - na ausência deste documento, o órgão orienta a como proceder juridicamente. No caso de recém-nascidos é possível apresentar a Declaração de Nascido Vivo.

A iniciativa Sou Pai Responsável ocorre há 17 anos e já realizou cerca de 26 mil exames de DNA na Bahia. Entre o dia 1 de agosto de 2023 e 5 de agosto de 2024, por exemplo, 155.147 bebês nasceram no estado e 12.799 deles não tiveram o nome do pai registrado. Firmiane Venâncio, defensora-pública geral da Bahia, explica que a parceria com o segmento esportivo é antiga.