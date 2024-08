OBJETOS CAROS

Homens invadem loja e furtam joias no Salvador Shopping

A Polícia CIvil investiga um furto de joias que aconteceu no Dia dos Pais, no último domingo (11), em uma loja situada no Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. Segundo a investigação, dois homens invadiram o estabelecimento e subtraíram os itens de alto valor, além de um controle remoto usado para abrir a porta do local.