SUL DA BAHIA

Motorista com mandado de prisão em aberto por tráfico e furto é detido na BR-101

Um homem foi preso na noite do último sábado (3) durante uma ronda ostensiva da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 720 da BR-101, no município de Eunápolis, no sul do estado. O suspeito possuía um mandado de pris~´ao em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e furto.