SAÚDE

Hospital Ortopédico do Estado realiza mutirão de cirurgias no joelho a partir deste domingo (18)

Ao longo da primeira etapa, que terá duração de uma semana, 80 adultos, selecionados a partir da fila de regulação, serão contemplados pela iniciativa.

Da Redação

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 14:28

Hospital Ortopédico do Estado Crédito: Pablo Barbosa/Sesab

O Hospital Ortopédico do Estado, com o apoio do Albert Einstein, vai realizar uma série de cirurgias de alta complexidade no joelho a partir do próximo domingo (18). O objetivo da instituição, localizada no Cabula, em Salvador, é reduzir as filas de espera para procedimentos da especialidade na Bahia.

Ao longo da primeira etapa, que terá duração de uma semana, 80 adultos, selecionados a partir da fila de regulação, serão contemplados pela iniciativa. As operações vão acontecer em 13 salas simultâneas, com uma duração média de quatro horas cada. A equipe será composta por 22 cirurgiões, além de enfermeiros, anestesistas, técnicos, auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas. Em sua maioria, as lesões reparadas serão ligamentares ou de menisco.

Na semana seguinte, a partir do dia 24 de agosto, a iniciativa se voltará para cirurgias pediátricas. A expectativa é que 30 crianças com perfil ambulatorial sejam atendidas ao longo desta etapa, com a possibilidade de retornar para a casa do mesmo dia. A instituição prevê que, nesta semana, a maior parte dos procedimentos seja de retirada de tendão e remoção de cistos.