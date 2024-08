VEJA RESULTADO

Três apostas na Bahia faturam R$ 40 mil na Mega-Sena

Sortudos são do interior do estado

Três apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na terça-feira (13), e os apostadores vão receber R$ 40 mil. Os sortudos são de Feira de Santana, Formosa do Rio Preto e Teixeira de Freitas. Dois jogos foram simples - com um único jogador - e o outro é um bolão com seis pessoas.