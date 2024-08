VAREJO

Vendas no Dia dos Pais devem crescer 8% na Bahia, e comércio pode faturar até R$ 4,4 bilhões

Aparelhos eletrônicos, bicicletas e relógios estão mais baratos do que no ano passado

Maysa Polcri

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 05:00

Vendas para o Dia dos Pais Crédito: Paula Fróes/CORREIO

As datas comemorativas sempre representam oportunidade para o comércio, e neste Dia dos Pais não será diferente. Com a proximidade da data, que será celebrada no domingo (11), a expectativa é de crescimento de 8% nas vendas, em comparação com o ano passado. Os setores ligados ao período devem lucrar R$ 4,4 bilhões em agosto, um acréscimo de R$ 343 milhões para o mês em relação a 2023, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA).

O aumento do número de baianos inseridos no mercado de trabalho está por trás da expectativa positiva, como explica Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio. “A população está tendo um ganho real de renda. São cerca de 70 mil pessoas a mais com carteira assinada do que no ano passado, na Bahia. Isso aumenta a intenção de consumo”, analisa.

A confiança que tem ao ganhar seu próprio dinheiro é o que motiva a psicóloga Maria Vitória Calixto, de 23 anos, a gastar mais com o presente neste Dia dos Pais. Enquanto crescia, ela aprendeu, em casa, que presentear é uma forma de demonstrar afeto. “É uma das formas que a gente demonstra amor. Agora, que tenho condições de comprar, mantenho esse hábito para retribuir a dedicação dele comigo. Eu caprichei no presente do Dia das Mães, então também vou gastar mais no Dia dos Pais”, diz ela, que pretende gastar R$ 700.

Além do mercado de trabalho mais aquecido, a diminuição dos preços dos presentes, em relação ao ano anterior, também deve impulsionar as vendas, segundo Guilherme Dietze. Os aparelhos eletrônicos lideram a queda de preço com produtos como celulares (-10%), televisores (-7,78%) e computadores (-5,41%).

“A cesta de inflação para o Dia dos Pais cresceu 1,28% nos últimos 12 meses, enquanto a média da região de Salvador avançou 4%. Ou seja, há queda relativa nos preços”, analisa o consultor. A inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 4,31% em Salvador, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), de julho.

Quem planeja comprar bicicleta ou relógio de pulso também deve pagar mais barato. Os produtos registram queda de 8,87% e 5,08%, respectivamente. Os tênis estão 2,25% mais baratos, em média.

Na contramão da queda de preços, o setor de vestuário e calçados acumula alta em produtos como sapatos (5,05%), calças (3,31%) e bermudas (1,39%). Os vilões são os produtos para a pele, com aumento médio de 15,29%, e os livros não didáticos, com alta de 13%.

“Um bom motivo para o otimismo do varejo, neste Dia dos Pais, é a desaceleração dos preços. A cesta de produtos relacionados a esta data mostra uma tendência de crescimento de 3%, bem diferente dos anos anteriores, quando chegou a 8%”, analisa Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O aumento esperado nas vendas para este ano, na Bahia, é o maior entre todos os estados brasileiros, segundo a CNC. Com expectativa de acréscimo de 8%, a Bahia está à frente de Santa Catarina (5,7%) e Rio de Janeiro (5,6%). O avanço nas vendas deve contribuir com o aumento das contratações de trabalhadores temporários. A Confederação estima a oferta de 10,47 mil vagas para atender as vendas do Dia dos Pais no Brasil, a projeção não tem dados detalhados por estado.

A CNC projeta que 9% dos funcionários temporários sejam efetivados depois da data comemorativa. Se comprovado, será o maior percentual de contratação desde 2021, quando foram 16%.

Essa é a expectativa de Juliana Silva, 29, que foi contratada para trabalhar em uma loja de roupas neste mês, em Salvador. Ela está desempregada há dois anos e espera ser efetivada depois do período comemorativo. “Fiquei sabendo da vaga porque uma amiga trabalha nessa loja e me falou que estavam contratando. Tenho experiência em vendas e espero ser contratada depois desse período”, almeja.

O salário médio de admissão deverá ficar em R$ 1,7 mil para as vagas temporárias - uma elevação de 4,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. "Com a taxa de desemprego no menor patamar dos últimos 10 anos e sinais positivos para o consumo, esperamos que as vendas para esta data comemorativa aumentem significativamente”, afirma José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac.