BALANÇO

RMS registra aumento de 559% no número de lançamentos de imóveis no primeiro semestre de 2024

Em Salvador, Piatã é o maior com maior número de vendas no período

O primeiro semestre de 2024 foi movimentado para o setor imobiliário da Região Metropolitana de Salvador (RMS). O período registrou um aumento de 559% no número de lançamentos de imóveis na região que passou de 242 para 1.597 unidades lançadas, com ticket médio de R$ 392 mil.

Os dados foram apresentados pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA). Em Salvador, foi registrada uma queda de um terço nos lançamentos de imóveis no mesmo período.

Apesar da redução de lançamentos na capital, o Valor Geral de Vendas (VGV), relacionado aos valores movimentados pelas vendas de unidades, se manteve estável no período, alcançando cerca de R$ 2 bilhões no primeiro semestre. O ticket médio teve alta de 21%, passando de R$ 447 mil para R$ 541 mil.

O bairro com maior número de vendas em Salvador foi Piatã, onde estão localizados 23% das casas vendidas na capital. Completam o top-5: Arraial do Retiro (11%), Barra (8,1%), Itapuã (6,9%) e Rio Vermelho (5,3%). As unidades mais vendidas foram as casas com dois quartos (71%) e as tipo quarto e sala (20%)