JUSTIÇA

MPT investiga acidente que soterrou dois funcionários da prefeitura de Vitória da Conquista

No total, o MPT apura três graves acidentes que deixaram saldo de pelo menos 13 feridos e um morto

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 16:45

Funcionários ficaram soterrados após deslizamento de terra Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou inquéritos para apurar três graves acidentes de trabalho ocorridos nos últimos dias na Bahia, que deixaram saldo de pelo menos 13 feridos e um morto. O mais recente deles aconteceu na tarde desta terça-feira (25), em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, quando dois operários a serviço da prefeitura se feriram após sofrerem soterramento parcial.

Em Vitória da Conquista, o acidente de trabalho ocorreu em uma obra pública, de responsabilidade da prefeitura. Dois homens sofreram ferimentos após um soterramento parcial na Avenida Diogo Álvares Correia, bairro Vila América. Segundo a Prefeitura de Vitória da Conquista, o caso aconteceu devido a um rompimento de uma rede da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que causou infiltração e deslizamento de terra em uma vala aberta para obras de drenagem na via.

Além do acidente no sudoeste, os casos sob investigação ocorreram em Ilhéus, no sul da Bahia, e em Salvador. O caso mais grave foi registrado no bairro do Novo Marotinho, na capital, onde um homem morreu após cair de um andaime sobre a fiação elétrica. Em Ilhéus, uma laje desabou, ferindo 11 pessoas.

No caso registrado em Salvador, o operário Rafael Cruz Alves, de 42 anos, morreu após receber uma forte descarga elétrica, também nesta terça-feira. Segundo testemunhas, ele estaria trabalhando na reforma da fachada de uma igreja na Rua Agnaldo Lopes, quando o andaime em que estava tombou. Ele teria sido arremessado sobre a fiação elétrica da via e recebido a descarga. A remoção do corpo só foi possível após a companhia de eletricidade desligar a rede.