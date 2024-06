EM IPIRÁ

MPT vai investigar morte de pintor que morreu após cair de andar durante trabalho

Vítima não teria usado equipamentos de segurança

Publicado em 6 de junho de 2024 às 11:56

O Ministério Público do trabalho (MPT) abriu na terça-feira (04) um inquérito civil para apurar morte de um pintor que caiu do segundo andar de um prédio em Ipirá, no centro norte da Bahia.

O acidente ocorreu na última sexta-feira (31). A vítima foi identificada como Felipe Peixoto, 23 anos e morreu enquanto realizava serviço de pintura numa fachada do segundo andar de um prédio residencial.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Felipe caiu de cima de uma escada e não utilizava nenhum tipo de equipamento de proteção individual (EPI), nem havia qualquer outro dispositivo de proteção coletiva. Ele sofreu traumatismo craniano e morreu no local.

Somente no mês de maio, o MPT na Bahia abriu cinco investigações, uma envolvendo acidente grave sem morte e quatro acidentes fatais em ambiente de trabalho. Segundo o órgão, os números podem ser ainda maiores, levando-se em conta que há possibilidade de outros casos que ainda não chegaram ao conhecimento do órgão.