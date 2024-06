ACIDENTE

Trabalhador morre após cair de segundo andar enquanto pintava casa no interior da Bahia

Segundo informações, no momento do ocorrido, Felipe Alcântara Peixoto dos Santos não usava equipamentos de segurança

Da Redação

Publicado em 1 de junho de 2024 às 11:43

O corpo do jovem será enterrado no Cemitério Vale das Flores às 16h deste sábado (1) Crédito: Reprodução/ Instagram

Um homem, identificado como Felipe Alcântara Peixoto dos Santos, 23 anos, morreu após cair de um prédio na tarde desta sexta-feira (31), em Ipirá, no centro norte do estado. De acordo com informações do Associação de Bombeiros Profissionais Civis Voluntário de Ipirá (Abomproci), o jovem caiu do segundo andar enquanto pintava uma casa sem equipamentos de segurança.

Segundo a Abomproci, Felipe estava pintando a parede externa lateral da casa com um rolo com cabo longo. Ele estava na varanda do segundo piso do prédio se debruçando no guarda corpo, e ao se debruçar para alcançar um nível mais baixo da parede, perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça de uma altura de cerca de seis metros. Na queda, o pintor teria caído primeiro sobre o telhado da casa vizinha e depois foi projetado no chão, sofrendo traumatismo craniano.

Pintor caiu do segundo andar e morreu na hora Crédito: Reprodução/ ABOMPROCI

O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) do município registrou como morte acidental. Guias periciais e de remoção foram expedidas. De acordo com a Polícia Civil, mais informações serão apuradas para esclarecer completamente as circunstâncias do ocorrido.

No momento do ocorrido, Felipe não usava equipamentos de segurança ou auxiliares como andaime e escada. O jovem trabalhava para uma empresa que prestava serviço na construção da casa, mas, segundo informações, a empresa não tem registro e "pertence a um rapaz que recruta trabalhadores".