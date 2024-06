Câmera de segurança flagra acidente com motociclista em Conceição do Coité

Um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na manhã desta terça-feira (4) em Conceição do Coité, na região sisaleira do estado. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o jovem de 18 anos cai na pista da Avenida Getúlio Vargas após se desequilibrar na motocicleta, que ficou empinada com apenas uma roda no chão.

A brigada voluntária Águia Resgate foi acionada por volta das 7h para auxiliar no resgate da vítima do acidente nas proximidades ao Sindicato dos Trabalhadores da cidade. De acordo com informações do coordenador da Águia, Gildo Carneiro, Luiz Henrique Mascarenhas seguia para o trabalho na motocicleta e, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle do veículo e caiu.