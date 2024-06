Passageira morre após mototáxi derrapar e cair em ladeira em Salvador

Uma passageira de mototáxi morreu após o veículo derrapar e cair em uma ladeira no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador, na segunda-feira (3). Segundo a Polícia Civil, um homem que fazia o serviço de mototáxi, perdeu o controle do veículo e caiu junto com a mulher.