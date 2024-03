EXECUÇÃO

Jovem é morto a tiros após desembarcar de mototáxi em Piatã; veja vídeo

Um jovem de 27 anos foi morto a tiros após descer de um mototáxi no bairro de Piatã, em Salvador, na tarde de quarta-feira (20). Imagens do crime mostram o homem desembarcando do veículo e, segundos depois, ele tenta se esquivar dos tiros, mas é atingido e cai no chão.