Em dois meses, ao menos quatro policiais militares foram mortos na Bahia; relembre casos

Última vítima foi o PM Vagner Nunes Costa, executado no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 21 de março de 2024 às 05:15

Marcos, Guilherme e Luis são três dos quatro policiais mortos em 2024 na Bahia Crédito: Reprodução

O policial militar Vagner Nunes Costa, morto na noite de terça-feira (19), ampliou o número de PMs mortos na Bahia em 2024. Até aqui, de acordo com levantamento da reportagem, ao menos quatro policiais foram assassinados no estado. Dois registros aconteceram em Salvador, enquanto os outros dois foram em Feira de Santana e São Desidério. O caso de Vagner aconteceu no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no bairro de Periperi. A polícia trata o crime, até então, como uma tentativa de assalto.

Vagner Nunes Crédito: Reprodução/TV Bahia

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte e disse que está prestando apoio à família. "O soldado Vagner Nunes, que fazia parte da corporação desde 2009, deixa esposa e uma filha de 9 anos, que estão, neste momento difícil, recebendo o apoio da 11ª CIPM, unidade do militar, e do Departamento de Promoção Social da PM". No entanto, segundo fontes da polícia ouvidas pela reportagem, Vagner teria sido vítima de uma emboscada.

Câmeras de segurança da Rua Natanael Palma, onde o crime aconteceu, flagraram a ação que terminou na morte do policial. No momento do crime, às 21h40, Vagner estava parado em cima de uma moto quando dois homens se aproximaram a bordo de uma motocicleta. Apesar da luz do poste falhar no momento do crime, é possível ver os suspeitos se aproximarem para abordar o policial e, logo depois, as duas motos irem ao chão. Após a queda de Vagner, no entanto, nenhum dos suspeitos levou a moto do agente de segurança. Veja no vídeo abaixo:

Lembre os outros casos:

Luis Ricardo da Costa Santos, em São Desidério

O policial militar, lotado na 83ª CIPM, foi morto no dia 17 de março, ao ser atingido por golpe de arma branca, na Avenida JK, no centro do município de São Desidério, no interior da Bahia. A vítima, que tinha 40 anos, teria sido esfaqueada em frente a um estabelecimento comercial depois de uma discussão.

Segundo informações a Polícia Militar, o agente foi ferido por um homem que, acompanhado de mais duas pessoas na ocasião, desferiu o golpe. Policiais da 85ª CIPM foram acionados e prestaram socorro ao militar, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Mesmo atingido, o PM reagiu atirando em um dos envolvidos na ocorrência, que foi socorrido por populares. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi identificado e preso por uma guarnição da PM. Ele entrou em confronto com os policiais, ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região, onde morreu.

Marcos Alan Magalhães Vicente, em Feira de Santana

O policial foi baleado na noite de 12 de março na frente de ao menos uma filha durante uma tentativa de assalto. De acordo com Yves Correia, coordenador da 1ª Coorpin em Feira de Santana, a vítima chegava em casa com uma das filhas quando foi abordado já no seu condomínio, no bairro Muchila, em Feira de Santana.

Marcos foi socorrido, mas não resistiu. Na manhã do dia seguinte, foi declarado que ele estava passando pelo processo de morte encefálica. No dia 14 de março, o falecimento de Marcos foi confirmado. Ele deixou a esposa e três filhas.

Segundo investigadores do caso, a avaliação da polícia é que os assaltantes não buscavam por Marcos Alan especificamente, mas sim uma oportunidade de roubo. Os homens tentaram roubar a moto da vítima, mas abandonaram o veículo quando fugiram. Um dos dois suspeitos do crime foi morto na noite do dia 14. À noite, os policiais ainda estavam nas ruas, em operação para encontrar o segundo homem, porém não o encontraram.

Guilherme Alves Pinheiro, em Salvador

O policial militar morreu em confronto com homens armados na tarde do dia 2 de janeiro, na localidade do Bem Amado, no bairro do IAPI. Ele tinha um ano de trabalho na 37° CIPM quando foi morto. De acordo com colegas de Alves, ele era novo na Polícia Militar da Bahia (PM-BA), mas atuava em ações na rua há pelo menos dois anos.

Uma fonte da polícia, que preferiu não se identificar, detalhou o contexto da morte de Alves na época. "[...] Estavam fazendo uma ronda de rotina, quando receberam um chamado que indicava a presença de homens armados no Bem Amado. Chegaram no local, encontraram esses homens e entraram em confronto", indica.