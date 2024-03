CRIME

PM morto em Periperi teria sido alvo de emboscada

Vagner Nunes Costa estava jogando futebol quando recebeu ligação para ir ao local do crime

Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2024 às 11:16

Marcas de tiros no local onde o PM foi morto, em Periperi Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O policial militar Vagner Nunes Costa, morto a tiros na Rua Natanael Palma, no bairro de Periperi, na noite de terça-feira (19), teria sido vítima de uma emboscada. De acordo com fontes da polícia, a vítima teria sido atraída ao local por uma ligação quando estava jogando futebol em um campo na Praça do Sol, a mais de 200 metros do local do crime.

"Ele foi executado naquela rua [Natanael Palma], nas imediações da Praça da Revolução. Porém, ao longo da noite, estava jogando bola no campo que tem ali na Praça do Sol, também em Periperi. O que foi passado é que ele recebeu uma ligação e foi até lá. Então, foi atraído para uma emboscada", relata a fonte, sem se identificar.

Ainda de acordo com a fonte, o fato de não terem levado os pertences do policial provam a execução. "Se fosse roubo, pegariam a moto que ficou no chão e os pertences deles. Os bandidos chegaram, atiraram e deram a volta", fala a fonte, sem saber detalhar se a arma do policial foi levada pelos bandidos na ação.

Vagner era lotado na 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na Barra e estava na corporação desde 2009. No entanto, era morador da região de Periperi. Para a Polícia Civil, há indícios que ele sofreu uma tentativa de assalto e foi morto. Nas ruas do bairro, no entanto, moradores disseram não acreditar na possibilidade. "Aqui, assalto é muito raro. O próprio tráfico proíbe e vai atrás se alguém fizer isso. Do jeito que estava no vídeo, não foi assalto porque ele nem virou direito e atiraram. Não teve reação. Só seria roubo se alguém de outra facção quisesse trazer problema para cá", conta um morador, que não revela o nome.

Vagner chegou a ser socorrido por policiais da CIPT Rondesp BTS para o Hospital do Subúrbio, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. No local onde o policial foi morto, ainda na manhã desta quarta-feira (20), era possível ver marcas de tiro e sangue no local.