ACIDENTE

Mototaxista cai embaixo de ônibus e morre atropelado em Lauro de Freitas

Um mototaxista morreu na manhã desta quinta-feira (28) após se desequilibrar, cair embaixo de um ônibus e ser atropelado na estrada do Jambeiro, em Lauro de Freitas, próximo ao viaduto da Via Metropolitana. A vítima foi identificada como Wesley - prenome -, de 27 anos.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro), a vítima dirigia na via dele, que era contrária ao coletivo, mas bateu na lateral do ônibus e a moto ficou presa na parte de baixo, no centro do veículo. O homem trabalhava em um supermercado e fazia viagens por aplicativo nas horas extras. Não houve mais feridos.