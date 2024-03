IPIAÚ

PMs que escoltavam vice-governador ficam feridos em acidente no sul do estado

Na manhã desta terça-feira (19), dois policiais militares que estavam em uma motocicleta se acidentaram no centro da cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. Eles faziam a escolta do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, até Ibirataia, onde cumpre agenda institucional para participar das celebrações de São José, santo católico padroeiro da cidade.