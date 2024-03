OPORTUNIDADE

Uneb é selecionada para participar de programa de intercâmbio na Universidade de Cambridge

14 estudantes serão selecionados anualmente

Publicado em 19 de março de 2024 às 13:14

Uneb Crédito: Divulgação

A Uneb, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG), foi contemplada para participar do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, iniciativa que contará com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação (MEC).

O programa irá selecionar anualmente 14 estudantes para realizar estágio de pesquisa (mestrado e doutorado sanduíche) na Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, entre os anos de 2024 e 2027, visando atingir 56 pós-graduandos.

A participação da Uneb será por meio de missões de estudos, contemplando discentes do Mestrado Profissional em Educação e Diversidade (MPED), que irão se submeter a um processo de seleção interna. Os estudantes ocuparão às vagas, juntamente com os estudantes de outros três programas de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): Educação, Ensino de História, e História Social.

O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento é uma ação afirmativa voltada para estudantes negros/as, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. A iniciativa irá conceder bolsas para o intercâmbio de estudantes pelo período de até nove meses.

“É uma oportunidade única dos nossos alunos do mestrado profissional irem para Cambridge. Para a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação da universidade, a internacionalização é uma ação prioritária”, explica a pró-reitora da PPG da UNEB, Tânia Hetkowski.

O projeto selecionado tem como temática a “Educação Antirracista em perspectiva transnacional: o movimento negro e as Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras educando sociedades e currículos para as relações étnico-raciais e de gênero no Brasil, na diáspora africana”.

“O Programa Abdias vai oportunizar missões de estudo e cumprirá um importante papel no processo de internacionalização da pós-graduação e como ação afirmativa, oferecerá a oportunidade de intercâmbio para estudantes do interior da Bahia. Ou seja, é a universidade pública, juntamente com a Capes e Secadi ampliando horizontes de mundo e apresentando outras perspectivas para a produção do conhecimento”, declara Iris Verena, coordenadora do MPED e componente da equipe do projeto.

As atividades serão coordenadas pelo professor Amilcar Pereira, dos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e em Ensino de História (ProfHistória) da UFRJ, em parceria com as docentes Kathryn Moeller, coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da University of Cambridge, Iris Verena Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Diversidade da Uneb, Monica Lima e Souza, dos Programas de Pós-Graduação em História Social (PPGHIS) e em Ensino de História da UFRJ, e com o professor Thiago Ranniery, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ.