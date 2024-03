TRÁFEGO

Homem embriagado se envolve em acidente na BR-242

Um homem foi preso por embriaguez ao volante e inadimplemento de pensão alimentícia perto de Barreiras, no Oeste baiano, na noite do último sábado (16). A prisão aconteceu após ele se envolver em um acidente no Km 849 da BR-242.