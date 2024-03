TAIWAN

Homem é preso após amputar as pernas para receber seguro de R$ 6,5 milhões

Taiwanês alegou que amputação aconteceu depois de um acidente

Publicado em 17 de março de 2024 às 13:39

Suspeito foi identificado como 'Chang' Crédito: Reprodução

Um homem de 24 anos foi preso por fraude de seguro ao pedir R$ 6,5 milhões (convertido para reais) de indenização após ter perdido as pernas. Ele teve os membros amputados devido à congelamento de quarto grau, no entanto, a polícia descobriu que o taiwanês causou a amputação das próprias pernas para receber o valor. As informações são do Taiwan News.

Chang - sobrenome do investigado - solicitou indenização de oito apólices de seguro diferentes com cinco empresas que totalizavam US$ 1,3 milhão.

Ele disse que se feriu enquanto andava de scooter à noite e recebeu de uma seguradora cerca de R$ 35 mil, mas as outras empresas contestaram.