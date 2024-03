BARREIRAS

Homem com mandado de prisão em aberto é preso após se envolver em acidente de trânsito alcoolizado

Um homem foi preso por embriaguez ao volante e não pagamento de pensão alimentícia na noite do último sábado (16). O caso aconteceu no Km 849 da BR-242, trecho do município de Barreiras, oeste baiano.