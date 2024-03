TINHA PASSAGEM

Segundo suspeito de matar PM em Feira é preso em Salvador

O segundo homem suspeito de envolvimento no latrocínio do policial militar Marcos Alan Magalhães Vicente, na última terça-feira, no Conjunto Feira X, em Feira de Santana, foi preso na última sexta-feira (15). Segundo a Polícia Civil, ele teve o mandado de prisão cumprido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador.