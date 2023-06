MPT investiga explosão em loja de fogos de artifício em Simões Filho

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai investigar a explosão de uma loja de fogos de artifício que aconteceu em Simões Filho, na última segunda-feira (19). O órgão abriu inquérito e já determinou que a empresa responsável pelo estabelecimento preste informações.



O órgão também solicitou cópia dos laudos de vistoria do Corpo de Bombeiros e documentos junto à administração municipal. O MPT também solicitou à Superintendência Regional do Trabalho que faça uma ação fiscal na empresa.