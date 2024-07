ACIDENTE FATAL

MPT abre inquérito para apurar morte de pintor que caiu de andaime de sete metros

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para apurar a morte de um pintor que caiu de um andaime de sete metros enquanto trabalhava em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. O acidente fatal aconteceu na manhã da última terça-feira (23). A vítima foi identificada pela imprensa local como Felipe Barbosa da Silva, de 36 anos, morador do bairro São Lourenço.

Além das informações que forem obtidas pela Polícia Civil e pela Polícia Técnica, o MPT também deverá encaminhar ofícios solicitando perícia trabalhista no local, realizada pela auditoria fiscal do trabalho ou por órgão municipal. O prazo inicial do inquérito é de 90 dias, que podem ser prorrogados até que fiquem esclarecidas as circunstâncias do acidente e o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho por parte do empregador, ainda não identificado.