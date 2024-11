SAÚDE

Muita sede, fome demais e desejo de urinar constante? Especialistas alertam o que pode ser sintoma do diabetes

Conhecida como uma doença silenciosa, a diabetes pode apresentar sintomas em algumas situações

A Sociedade Brasileira de Diabetes e a Federação Internacional de Diabetes estimam que 40% a 50% das pessoas com diabetes tipo 2 não apresentam nenhum sintoma. No entanto, no diabetes tipo 1 ou no tipo 2 de instalação mais rápida, os principais sintomas são beber muita água, urinar bastante, fome intensa, perda de peso de forma inexplicável, fraqueza, dores nas pernas e mal-estar em geral.