Mulher acusa ex-companheiro de ameaça de agressão com pá

O homem teria ido a casa da ex-companheira para intimidá-la após o término do relacionamento

Uma mulher relatou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro nesta segunda-feira (4), no bairro de Paripe, em Salvador. Segundo a vítima, o homem apareceu em sua casa com uma pá, em uma tentativa de intimidá-la e, possivelmente, agredi-la. Parte do confronto foi registrado em um vídeo compartilhado nas redes sociais.