Mulher é agredida por dois homens em motel de Itapuã

Dois homens foram autuados em flagrante após agredir uma mulher dentro de um motel em Itapuã, na noite deste domingo (19). Os acusados foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) em Brotas.



De acordo com a Polícia Civil, os homens agrediram a vítima com coronhadas dentro do motel no bairro de Itapuã. Segundo funcionários do estabelecimento, disparos de arma de fogo também foram escutados dentro do cômodo.



Uma arma foi apreendida e será encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fará perícia no objeto, além dos exames de balística e de local de crime. O motivo da agressão está sendo investigado pela polícia.