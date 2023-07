Mulher é assassinada dentro de casa em Juazeiro

Uma mulher de 43 anos foi assassinada na região conhecida como Projeto Curaçá, em Itampoatinga, distrito de Juazeiro. O corpo de Maria Elizete Cruz Gonçalves foi encontrado na casa onde ela vivia, segundo a TV Bahia. O marido da vítima é procurado pela Polícia Civil.



A polícia foi acionada por volta das 6h deste sábado quando recebeu informação de que a mulher havia sido encontrada morta. A suspeita que ela tenha sido morta a pauladas.



Ainda segundo a reportagem, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez remoção do corpo, e peritos realizaram perícia para identificar as causas do crime.