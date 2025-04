CONFUSÃO E TIROS

Mulher é ferida após PM atirar contra motorista por aplicativo na Federação

Discussão iniciou ainda dentro do carro

Bruno Wendel

Publicado em 6 de abril de 2025 às 13:28

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Uma mulher, que não teve nada a ver com uma confusão, ficou ferida depois que um policial militar atirou contra um motorista por aplicativo na madrugada deste domingo (06), no bairro da Federação. Após um desentendimento durante a corrida, um soldado efetuou atirou os disparos que atingiram os vidros do veículo. A vítima, que passava na hora, foi atingida por estilhaços. >

De acordo com fontes da PM, o motorista por aplicativo transportava o policial, sentado no banco do carona, e duas mulheres e uma criança no banco de trás. A corrida, iniciada na Avenida Oceânica, tinha como destino a Avenida Cardeal da Silva. No entanto, quando o carro passava em frente ao Hospital Santo Amaro, houve a confusão. >

O motorista, que já havia advertido outras vezes, decidiu encerrar a corrida, após o policial insistir a brincar com a criança, colocando em risco a segurança de todos. Após descer do veículo, o PM exibiu a arma, que estava guardada na cintura, assustando o motorista, que acelerou o veículo. Foi nessa hora em que o PM atirou. >

Com os disparos, o carro acabou colidindo. Ainda segundo as fontes, uma equipe da 41ª CIPM (Federação) esteve no local e constatou que havia uma mulher ferida, "após desentendimento entre passageiros e o motorista por aplicativo, no qual houve disparos de arma de fogo efetuados por um policial militar que estava entre os passageiros". O caso foi registrado na Corregedoria da PM. >

Em nota, a Polícia Civil disse que o "desentendimento teria começado por suspeitas do policial em relação ao condutor e se agravou após um conflito dentro do veículo, resultando em uma passageira ferida e disparos contra o carro". "A mulher foi socorrida para uma unidade de saúde, e os demais envolvidos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Oitivas e diligências seguem em andamento e laudos periciais irão elucidar as circunstâncias do fato", diz a nota PC. >

Leia nota da PC na íntegra: >