Mulher é esfaqueada pelo companheiro após discussão em Brotas

Uma mulher de 42 anos foi esfaqueada pelo companheiro após uma discussão na noite de quarta-feira (15), no bairro de Brotas, em Salvador. A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde teve atendimento médico.



Segundo a Polícia Civil, a ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada no Posto Policial do HGE e o procedimento deve ser encaminhado para apuração na Deam de Brotas. O homem está sendo procurado pela unidade policial.