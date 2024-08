VIOLÊNCIA

Mulher é estuprada e homem é morto na praia de Stella Maris

Uma mulher foi estuprada e um homem foi morto no bairro de Stella Maris, na noite da última sexta-feira (2). Segundo o departamento de comunicação da Polícia Militar, equipes da 15ª Companhia Independente (Itapuã) foram acionadas para atender a ocorrência na Rua Monsenhor Francisco Paiva Marquês.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o homem já sem sinais de vida. A vítima de estupro, que fez a denúncia, contou que estava na praia com o amigo quando um criminoso chegou e cometeu a violência sexual. O mesmo suspeito, segundo ela, atirou no amigo da vítima e fugiu.