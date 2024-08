CRIME EM SALVADOR

Mulher é libertada de cárcere privado no Garcia após denúncia anônima

A polícia libertou uma mulher que era mantida em cárcere privado na localidade de Vila Leonídio, no bairro do Garcia, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (19). O suspeito foi preso em flagrante.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM) e do 18º Batalhão da Polícia Militar realizaram a ação. "Desta forma foi possível salvar a vítima, de violências doméstica e familiar, das inúmeras agressões que estava sofrendo, evitando que ocorresse mais um caso de feminicídio", destacou a tenente-coronela Roseli Santana, comandante do BPPM.