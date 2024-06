CRIME

Homem é preso por sequestrar e manter ex-companheira em cárcere privado

Um homem identificado como Sérgio Reis Nonato foi preso em flagrante, na quarta-feira (19), por sequestrar e manter a ex-companheira em cárcere privado. O sequestro foi em Jacobina do Piauí e o suspeito foi encontrado com a vítima em Juazeiro, no interior da Bahia. A distância das duas cidades é de 203 km. As informações são do g1 Piauí.