BAHIA

Na mira dos criminosos: já são quatro ciganos sequestrados na Região Metropolitana de Salvador

A Rede Brasileira dos Povos Ciganos ((RBPC) lança campanha para incentivar a denúncia

Bruno Wendel

Publicado em 17 de junho de 2024 às 05:00

Desde o início do ano, até agora, quatro sequestros já foram realizados contra a comunidade cigana na Região Metropolitana de Salvador - em 2023 foram 10. A Rede Brasileira dos Povos Ciganos (RBPC) diz que as razões estão ligadas ao fato de a comunidade ser "bem-sucedida, pois muitos são comerciantes, que atuam no ramo de compra e venda de veículo".

Outro motivo é a ostentação nas redes sociais de carros de luxo, cordões de ouro e outros objetos de valores, que despertam os criminosos que, segundo o RBPC, são policiais e ex-policiais, pistoleiros e até os próprios ciganos. As ameaças são assustadoras para as famílias das vítimas, que, com medo, não denunciam. Sem a ocorrência, a polícia fica de mãos atadas.

Para mudar este cenário, a RBPC lançou a companha: "Ciganos, não se calem! Façam o B.O". Embora os ciganos ainda tenham que lidar com os estereótipos negativos, como "sujos, trapaceiros e imorais", esses preconceitos contribuem para a criminalização das comunidades e dificultam o acesso a espaços públicos, como delegacias.

Na mira dos bandidos: quatro ciganos já foram sequestrados este ano Crédito: Divulgação RBPC

Por pouco passageiros não foram carbonizados

A intensão do ataque a um ônibus no Boiadeiro na noite da terça (11), não era somente pôr fogo no veículo. Era também matar os passeiros! Inconformados com o óbito de um dos comparsas em confronto com a polícia em São João do Cabrito, no mesmo dia e no Lobato, traficantes interceptaram e incendiaram um ônibus elétrico na Avenida Suburbana.

O motorista contou com homens com fuzis levaram os celulares das pessoas e em seguida derramou gasolina em tudo, inclusive nos passageiros. “Falaram que todos iam morrer, que iam pagar pela morte de um deles. A tragédia só não aconteceu porque as chamas demoraram de pegar, foi o tempo que todos desceram”, contou o rodoviário.

Já é apavorante ser surpreendido por um grupo de homens armados, imagina o desespero de quem estava perto a ter uma morte terrível?

Ônibus foi destruído por incêndio na Avenida Suburbana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Desova”

O corpo de homem foi encontrado na sexta-feira (14), na localidade de Pitanga de Palmares, na cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontraram a vítima em um matagal - o lacal é usando normalmente por criminosos para "desovar" (deixar) os cadáveres. Na maioria das vezes, as vítimas moram em Salvador. O caso é apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).