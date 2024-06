Dois homens são mortos a tiros em Itapuã

Dois homens foram mortos na tarde desta quinta-feira (13), no bairro de Itapuã, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, os homens foram mortos a tiros. Os corpos ainda não foram formalmente identificados e nenhum suspeito foi identificado e preso.

Policiais militares da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, para averiguar a informação de dois homens mortos a tiros na Travessa Paulo Afonso Baqueiro. No local, os militares confirmaram o fato. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Militar (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

A Polícia Civil informou que a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e realizou os primeiros levantamentos. Foram expedidas guias periciais e de remoção, realizadas pelo DPT para esclarecer circunstâncias do crime. A autoria e motivação do crime serão apuradas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).