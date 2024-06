SUSPEITO FUGIU

'Não deu tempo de o meu pai saber que ganharia o 5º neto', diz filho de taxista morto no Itaigara

Regivaldo dos Santos Santana foi esfaqueado por um colega de profissão enquanto almoçava no carro, em fila de táxi

V Verena Veloso

Publicado em 12 de junho de 2024 às 13:53

Gleidson Silva Santana Crédito: Arisson Marinho

A família do taxista morto depois de ser esfaqueado no Itaigara, em Salvador, afirma que ele já havia sido ameaçado pelo principal suspeito do crime. Informações preliminares apontam que o suspeito foi identificado como João Rodrigues Barbosa. Ele fugiu da cena do crime e teve a prisão preventiva decretada, mas ainda é procurado pela polícia. Nesta quarta-feira (12), familiares lamentaram o crime e relembraram Regivaldo Santana, de 51 anos.

O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (11). Segundo a esposa da vítima, Cláudia Matos Ramos, de 44 anos, o episódio foi motivado após uma disputa por vaga em uma fila de táxis. Regivaldo trabalhava no local havia 20 anos. Ele e o suspeito tiveram um desentendimento há cerca de 45 dias. Cláudia Ramos falou que o marido disse estar preocupado com a conduta do colega quando a discussão aconteceu. “O homem garantiu que voltaria para terminar o que tinha prometido. Ele matou o meu marido e destruiu a minha família”, lamentou.

Cláudia Matos Ramos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ela sugeriu que Regivaldo trocasse de ponto para evitar novas brigas com o suspeito, mas a vítima descartou a possibilidade por gostar dos demais colegas taxistas que atuavam na região.

Cláudia e Regivaldo estavam juntos havia mais de 20 anos e tinham uma filha de 13 anos de idade. “Ela está arrasada. Esse homem levou um pedaço do coração dela e eu não vou parar enquanto ele não pagar por isso”, disse Cláudia.

O corpo de Regivaldo será enterrado às 15h desta quarta-feira (12), no Cemitério Municipal de Brotas, também na capital. Ele morava em Sussuarana e, de acordo com a família, era titular do alvará do táxi que dirigia.

“Meu pai não fazia mal a ninguém”

Além da esposa e da filha caçula, a vítima deixa outros 3 filhos, frutos de outros relacionamentos. Gleidson Silva Santana mora no Rio de Janeiro e precisou viajar às pressas para Salvador devido à morte do pai, que não via desde de 2022. “Ele era um cara tranquilo, não fazia mal a ninguém”, disse.

Gleidson revelou que o pai ainda não sabia que seria avô novamente. “A mulher do meu irmão está grávida de dois meses. Não deu tempo de o meu pai saber que ganharia o quinto neto”, contou.

Assim como a madrasta, o filho da vítima também acredita que o crime foi premeditado, apesar de o pai ter dito que não estava mais com medo do suspeito um mês e meio depois da primeira confusão. “Foi a maior covardia dele ter planejado matar meu pai depois de tanto tempo”, comentou.

Crime

Ontem, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar estiveram na Avenida ACM, mas Reginaldo morreu ainda no local. O irmão dele, o também taxista Renildo Santos, foi o primeiro familiar a chegar ao ponto onde o crime ocorreu. “Conhecia o homem que tirou a vida do meu irmão, que estava parado na fila apenas para almoçar”, pontuou, ao relembrar que a vítima estava no carro enquanto consumia uma marmita quando foi surpreendida pelo homem.

Segundo Renildo, o suspeito era recém-chegado à fila de táxis em frente a um centro odontomédico no Itaigara. Ele acrescentou que o homem teria divulgado um áudio nas redes sociais alegando que a vítima o agrediu verbalmente e que o taxista teria morrido por causa de um infarto durante a briga desta terça (11).

Renildo Santos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Renildo contesta essa versão e diz que a família aguarda a liberação do laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para que o crime seja solucionado e o suspeito possa responder judicialmente. Até a publicação desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.