Homem é morto e mulher é baleada em ataque no Monte Serrat

Um homem de 30 anos foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (14), na Avenida Constelação, bairro do Monte Serrat. A vítima foi identificada como Moisés Nascimento dos Anjos. Além dele, uma mulher ainda não identificada foi baleada na perna e socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio.

De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e remoção do corpo. A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga a autoria, motivação e circunstâncias do crime.