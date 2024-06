Homem é preso e fábrica clandestina de fogos é fechada em Santo Antônio de Jesus

Uma ação da polícia flagrou quatro fábricas clandestinas em propriedades no município de Santo Antônio de Jesus. Um homem foi preso e pólvora e outros materiais para fabricação dos fogos foram apreendidos.

A ação aconteceu nessa quinta-feira (13). Segundo a Polícia Civil, durante as fiscalizações, foram apreendidos 120 quilos de pólvora a granel, 370 quilos de nitrato de potássio e 18 metros cúbicos de fogos clandestinos.

A apreensão é resultado do trabalho integrado pela CFPC, por meio da Operação em Chamas, a convite do Ministério Público do Trabalho (MPT), que é responsável pelo cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, acerca da fiscalização sistemática da produção clandestina de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus e região.