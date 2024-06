Homem se passa por cliente e assalta hotel em Salvador

Um homem invadiu um hotel no bairro de São Caetano e assaltou o caixa do estabelecimento, na noite de quinta-feira (13). O crime aconteceu na Estrada de Campinas e foi registrado na 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano), que investiga o roubo.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem se passou por cliente e anunciou o assalto. Imagens de câmeras de segurança que estão sendo analisadas a fim de que se possa identificar a autor do crime, mostram o homem com uma mochila, vestindo uma camisa de manga longa e um boné.

Em diversos momentos, ele coloca uma das mão dentro da mochila e ameaça a recepcionista. Ele também vai para o lado de dentro do balcão enquanto pratica o crime. Segundo a Polícia Civil, ele levou R$ 120 do caixa. As imagens mostram também ele levando o relógio de pulso que a funcionária usava.