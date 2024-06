Empresário tem receio de retomar rotina após tentativa de sequestro no IAPI: 'Muito assustador'

"[Estou] em casa até agora, é muito assustador isso", diz o comerciante ao CORREIO. De acordo com a vítima, por volta de 7h30, foi surpreendido por dois homens armados na porta de sua loja. Ele afirma que, até então, nunca havia visto os suspeitos em sua loja e que temia o que poderia lhe acontecer ao entrar no veículo com os homens armados. "No momento o que eu pensava era em estar longe deles, não conheço eles, não sei o que eles iriam fazer comigo, não faço nada com ninguém, não tenho problema com ninguém. Fiquei [com medo], sim, mas eu pensava [que] se eles me levassem seria pior", conta.