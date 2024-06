OPERAÇÃO INTERESTADUAL

Polícia Civil desarticula grupo investigado por sequestro e extorsão em Salvador

Os casos aconteceram no primeiro semestre; mulher segue desaparecida e homem foi encontrado morto

Publicado em 4 de junho de 2024 às 20:28

Crédito: Polícia Civil

Um grupo criminoso responsável por dois sequestros em Salvador e Região Metropolitana foi desarticulado na manhã desta terça-feira (4) durante uma operação conjunta com a Polícia de Pernambuco. O grupo também é investigado pelos crimes de extorsão mediante sequestro na cidade de Recife. As investigações apontaram para a participação de dois ex-policiais militares da Bahia.

No dia 12 de janeiro uma vítima foi sequestrada na região do Garcia. Os autores entraram em contato com a família exigindo o pagamento de resgate, que foi realizado, mas a vítima segue desaparecida.

Já a segunda ocorrência foi registrada no dia 8 de março, no município de Camaçari. Também houve a exigência do pagamento de resgate sem a liberação da vítima. Nesse caso, o corpo do homem foi localizado cinco dias após o sequestro, com sinais de violência e marcas de tiros.

As investigações da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) apontaram que as contas para onde foram transferidos os pagamentos dos resgates eram do estado de Pernambuco, pertencentes a um homem custodiado por homicídio na cidade pernambucana de Parnamirim, onde foi cumprido o mandado.

As ações também apontaram para a participação de dois ex-policiais militares da Bahia, que já foram demitidos e cumprem processos punitivos da Instituição. Dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador, e no município de Recife. Todos os custodiados seguem à disposição do Poder Judiciário.